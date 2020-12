Prototyp rakety spoločnosti SpaceX vybuchol

Prototyp vyletel do výšky 12,5 km a neúspešne pristál.



Počas stredajšieho (09. 12. 2020) skúšobného letu vyletel prototyp budúcej generácie rakety Starship spoločnosti SpaceX do svojej zatiaľ najvyššej výšky na oblohe nad Texasom. Raketa nedokázala však pristátie udržať a pri náraze explodovala. Raketa bola poháňaná troma hlavnými motormi a vyštartovala do výšky takmer 8,5 až 12,5 kilometra.

Takmer sedemminútový skúšobný let odštartoval z plošiny spoločnosti SpaceX v Boca Chica v Texase. Prototyp vystúpil do cieľovej nadmorskej výšky, ale počas letu sa dva z jeho troch hlavných motorov zdanlivo vypli popri tom ako stúpal. Nakoniec sa všetky tri motory vypli, pričom nakoniec raketa spadla vodorovne pri vzostupe na Zem. Tesne predtým, ako sa dostala na zem, raketa znovu rozhorela svoje motory, avšak pristávala príliš rýchlo a pri náraze na zem vybuchla.

Napriek explozívnemu pristátiu považuje SpaceX test stále za výhru. Spoločnosť na svojom priamom prenose udalosti zahrnula banner, ktorý znel: „Úžasný test. Gratulujeme tímu hviezdnej lode! “ Generálny riaditeľ spoločnosti SpaceX - Elon Musk tiež vyjadril nadšenie pre let na Twitteri s tým, že test bol úspešný pri mnohých svojich cieľoch. Predtým dal Musk letu iba jednu tretinu šance na úspech, pričom poznamenal, že „veľa vecí musí ísť správne.“

Zdroj: TheVerge,