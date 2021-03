Projekt Wolverine od Alphabetu

Bohužiaľ nečakajte zrýchlené hojenie, ani adamantiové pazúry, či nebodaj kostru z adamantia.

Divízia X spoločnosti Alphabet pracovala na Google Glass, ale aj na inteligentných kontaktných šošovkách, prípadne aj obuvi. Aktuálne spomínaná divízia pracuje na nositeľnom zariadení, ktoré vám zlepší sluch (asi ste sklamaní). Toto zariadenie s interným názvom Wolverine, prešlo už niekoľkými prototypmi, pričom jeho superschopnosťou má byť schopnosť zamerať sa len na jednu osobu v skupine ľudí, ktorí konverzujú. V podstate vám táto technológia umožní odpočúvať cudzie rozhovory.

Tento projekt je aktívny už od roku 2018 a je zameraný na segregáciu hovoreného slova. Wolverine si za aktuálne tri roky od svojho vzniku, prešiel niekoľkými prototypmi, ktoré boli plné senzorov a mikrofónov. Samotný projekt ešte skúma kam až môže zájsť, čo by mohlo znamenať, že sa projekt nemusí orientovať len na segregáciu reči.

Za týmto projektom stojí Jason Rugulo, bývalý riaditeľ spoločnosti ARPA-E, ktorý prišiel do spoločnosti Alphabet v roku 2017. Ďalším človekom, ktorý prišiel do divízie X, je zakladateľ spoločnosti Eargo - Raphael Michel. Pritom Eargo sa zaoberá načúvacími prístrojmi. Michel by mal pôsobiť v projekte ako obchodný stratég.

Samotná spoločnosť Alphabet, pod ktorú patrí aj vyhľadávač Google, nepotvrdila existenciu tohto projektu. Insider, ktorý na tomto projekte pracuje uviedol, že Wolverine je stále v počiatočnom štádiu a skúma budúcnosť rozvoja tejto technológie.

