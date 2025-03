Program Vzdialená plocha pre OS Windows končí! Microsoft už chystá náhradu

V máji čaká používateľov Windows nečakané prekvapenie. Microsoft ukončí podporu aplikácie Vzdialená plocha, obľúbeného nástroja pre vzdialený prístup. Táto zmena si vyžiada prechod na novú aplikáciu pre MS OS Windows, čo môže spôsobiť komplikácie najmä pre pracovníkov pôsobiacich mimo sídla firmy a IT tímy. Microsoft sa rozhodol zjednotiť vzdialený prístup pod jednu strechu, sľubujúc lepšie funkcie ako jednotné rozhranie, vylepšenú podporu viacerých monitorov a optimalizáciu pre Microsoft Teams. Prechod však nebude automatický a vyžaduje manuálny zásah používateľov.

IT administrátori by sa mali začať pripravovať už teraz, aby predišli problémom po oficiálnom ukončení podpory 27. mája. Odporúča sa preštudovať si zoznam známych problémov a obmedzení, aby sa zabezpečilo, že nebudú chýbať dôležité funkcie. Používatelia by mali začať s prechodom čo najskôr a testovať kompatibilitu so stávajúcimi systémami. Hoci táto zmena môže pôsobiť ako komplikácia, Microsoft tvrdí, že nová aplikácia prinesie lepší a jednotnejší zážitok z vzdialeného prístupu.

Zdroj: AndroidAuthority,

Zdroj obrázku: Perplexity AI,