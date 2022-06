Procesor Samsung Exynos 2300 má byť vyrobený pokročilou technológiou

Spoločnosť chce naďalej vyrábať špičkové a výkonné mobilné procesory.

Konkurencia vo výrobe mobilných ARM procesorov pre prenosné zariadenia je veľmi veľká. O prvé miesto sa bijú dve spoločnosti - Qualcomm a MediaTek, potom je tu Samsung, Unisoc a menší výrobcovia. Napriek tomu sa juhokórejská spoločnosť nevzdáva a chce naďalej produkovať procesory pod svojou taktovkou. To má dokazovať aj nedávno uniknutá informácia, podľa ktorej má spoločnosť Samsung pracovať na novej generácií Exynosov, presnejšie sa má jednať o model Exynos 2300. Tento procesor by mal byť vyrábaný 3 nm procesom výroby.

Ak sa podarí výrobcovi procesorov a elektroniky stabilizovať vyťaženosť, išlo by o prvý 3 nm CPU, ktorý by bolo možné použiť v smartfónoch a tabletoch. Zároveň by mala naďalej prebiehať spolupráca aj so spoločnosťou AMD, ktorá by mala na starosti vývoj grafického procesoru pre nový čipset. Predpokladá sa, že predstavenie nového procesoru by malo prebehnúť počas budúceho roka, spolu s uvedením prémiových smartfónov - Samsung Galaxy S23. Podľa leakera, známeho ako Roland Quandt má byť nový procesor nazývaný interne v spoločnosti ako "Quadra".

Zdroj: Gizchina