Procesor Google Tensor je nakoniec len prezlečený Samsung Exynos

Nakoniec procesor pod značkou Google nebude až taký výnimočný, ako sa hovorí.

Už dlho sa hovorilo, že čipset pre Google vyrobí juhokórejský Samsung, ale nevedelo sa, že to nakoniec bude len prezlečený Exynos 9855, ktorý je známy pod kódovým označením - Whitechapel. Rovnaký názov má totiž aj procesor Google Tensor, čo v podstate znamená, že ide o zatiaľ nevydaný procesor od Samsungu. Zároveň bol tento čipset vyvýjaný bok po boku s pripravovaným Exynosom 2200 (9225) s AMD RDNA2 GPU. Ten sa má nachádzať v pripravovanej novinke Galaxy S22.

Exynos 9855 by mal nadväzovať na aktuálny čipset Exynos 9480, ktorý je známy aj ako Exynos 2100 a nachádza sa v aktuálnej sérii smartfónov Samsung Galaxy S21. Dá sa teda predpokladať, že procesor Tensor bude výkonnostne niekde medzi Exynosom 2100 a pripravovaným Exynosom 2200. Zároveň by sa dalo predpokladať, že Google už od začiatku spolupracoval so Samsungom na vývoji spomínaného mobilného procesoru. V podstate to znamená, že nevydaný Exynos 2100 je od začiatku Google Tensor.

Taktiež sa dajú očakávať určité problémy s budúcimi portami aplikácie Google Camera pre iné značky smartfónov, nakoľko Google doteraz používal procesory Snapdragon od výrobcu Qualcomm.

