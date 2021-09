Privítajte Xiaomi CIVI, novú strednú triedu

Xiaomi usilovne rozširuje svoje portfólio, ale nie je toho až priveľa?

Čínsky technologický gigant Xiaomi, usilovne rozširuje svoje portfólio na trhu smartfónov. Je to ale potrebné? Producent zariadení má aktuálne najvyššiu triedu prémiových smartfónov - Xiaomi xx, odľahčené verzie - Xiaomi xx Lite, stredná trieda - Redmi xx, vyššia stredná strieda - Redmi xx Note a výkonné smartfóny za zaujímavú cenu - Poco xM, Poco Fx, Poco xC. Aktuálne sa spoločnosť Xiaomi rozhodla pridať ďalšiu triedu smartfónov zameranú na dizajn. Tu sa ponúka otázka, je to vôbec potrebné? Veľa majiteľov smartfónov zápasí s často problémovými aktualizáciami, pričom niektoré smartfóny čakajú na novú verziu operačného smartfónu aj rok, no medzitým spoločnosť začína distribuovať najnovšiu verziu OS Android.

Prvá lastovička novej triedy smartfónov má jednoduchý názov - Xiaomi CIVI. V podstate má ísť o rebranding značky CC. Lenže nečakajte výkonnú sadu fotoaparátov, ako to bolo v prípade u nás známych smartfónov Xioami Mi Note 10 (Pro, Lite). Novinku poháňa procesor Qualcomm Snapdragon 778G, vyrobený 6nm procesom, ktorému sekunduje grafický čip Adreno 642L. CIVI sa bude predávať v dvoch kapacitných verziách - 8 GB RAM a 128 GB ROM, alebo 12 GB RAM a 256 GB ROM. Displej bude FullHD+ 6,55 " OLED s podporou 120 Hz obnovovacou frekvenciou a 240 Hz obnovovacou frekvenciou pre presnejšie zaznamenávanie dotyku. Poteší aj podpora HDR10+ a Dolby Vision.

Hlavný fotoaparát tejto novinky bude mať rozlíšenie 64 Mpix, no bohužiaľ bez optickej stabilizácie. Ďalším v poradí je širokouhlý fotoaparát so 120° záberom a rozlíšením 8 Mpix a posledným fotomodulom je 2 Mpix makro fotoaparát. Predný fotoaparát bude mať rozlíšenie 32 Mpix. Smartfónu bude dodávať energiu batéria s kapacitou 4 500 mAh s podporou 55 W rýchleho nabíjania. Zariadenie poteší funkciou Dolby Atmos.

Xiaomi CIVI vo verzii 8 GB RAM a 128 GB ROM kúpite za 345 eur.

Xiaomi CIVI vo verzii 8 GB RAM a 256 GB ROM kúpite za 385 eur.

Xiaomi CIVI vo verzii 12 GB RAM a 256 GB ROM kúpite za 425 eur.

Zdroj: GSMArena,