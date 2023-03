Pripravuje sa Xiaomi na cestu podobnú Huaweiu?

Xiaomi pravdepodobne vyvíja vlastný operačný systém.

Už v roku 2013 sa začali objavovať zvesti o tom, že čínsky výrobca smartfónov pracuje na vlastnom operačnom systéme. Ten mal byť predstavený spolu so smartfónom Xiaomi Mi 4, čo sa nakoniec neudialo a zariadenie prišlo na trh s operačným systémom Android a grafickou nadstavbou MIUI. To sa týkalo takmer každého smartfónu vyrobeného touto spoločnosťou, až na sériu Mi Ax, ktorá používala čistý OS Android. Na to sa následne objavila sem-tam správa, ktorá bola len vo forme úvah, čo sa možno zmení dnešnými dňami, nakoľko sa objavil prvá snímka obrazovky pripravovaného operačného systému MIOS.

Zostava systému by mala odpovedať k dátumu 5. november 2022, pričom sa zatiaľ má jednať o alfa verziu. Vývoj systému musel teda započať pomerne nedávno, keďže číslo verzia začína nulou. Bohužiaľ to sú zatiaľ všetky informácie, ktoré sú dostupné a teraz nasledujú možné dohady. Pripravuje sa teda spoločnosť Xiaomi na podobnú cestou, akou "ide" Huawei? Chce sa zbaviť závislosti na OS Android, aj keď v prípade druhého výrobcu to nebolo dobrovoľné? Chce Xiaomi vytvoriť konkurenciu HarmonyOS na domácom trhu, kým na globálnom trhu sa nič nezmení? Nakoniec sa môže jednať len o podvod a výrobca smartfónov nemá dôvod pracovať na vlastnom operačnom systéme MIOS. To vie len vedenie spoločnosti Xiaomi a nám neostáva nič iné, ako čakať.

Zdroj: Gizchina,