Pripravovaný film BlackBerry dostáva prvú ukážku

Vznikajúci film sa chce odlíšiť od jemu podobných.

Ešte počas minulého roka bol ohlásený vznik filmu o spoločnosti Research in Motion (RIM), ktorá kedysi vyrábala smartfóny pod značkou BlackBerry. Tvorcovia filmu sa rozhodli poňať film trošku odľahčenejším tónom. Nemali by sme teda očakávať drámu, akou bol napríklad film o vzniku sociálnej siete Facebook - The Social Network, prípadne film o Stevovi Jobsovi. V hlavných úlohách sa predvedú Glenn Howerton, ako Jim Balsillie a Jay Baruchel, ako Mike Lazaridis, ktorí hrajú zakladateľov spoločnosti RIM. Mená zakladateľov možno nie sú tak známe, ako napríklad vyššie spomenutý Steve Jobs, alebo Mark Zuckerberg, prípadne Bill Gates, no napriek tomu zohrali vo svete mobilných technológií veľmi významnú úlohu. Nebyť ich "existencie", možno by nevznikol smartfón Apple iPhone.

Pripravovaný film sa bude snažiť pokryť takmer celé obdobie značky BlackBerry, teda od jej vzniku až po jej pád na dno. Mali by sme teda vidieť, ako vznikol nápad založiť BlackBerry medzi vysokoškolskými študentmi. Bohužiaľ vidieť budeme aj smutný koniec, kedy sa spoločnosti nepodarilo udržať sa medzi silnou konkurenciou, ktorú tvoria Android smartfóny a iOS zariadenia. Spoločnosti BlackBerry sa nepodarilo naskočiť na vlak v podobe dotykových smartfónov, no keď sa to stalo, bolo už neskoro. Kanadskej firme nepomohlo tou dobou ani licencovanie značky BlackBerry čínskej spoločnosti TCL, ktorej sa tiež nepodarilo využiť plný potenciál "loga".

Film o spoločnosti BlackBerry je založený na knihe Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry, ktorú napísali reportéri Sean Silcoff a Jacquie McNish.

Zdroj: Engadget,