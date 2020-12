Príde na trh NVIDIA RTX 3080 Ti s 20GB pamäťou?

Zdá sa, že napriek tomu, že NVIDIA zrušila pripravované grafické karty RTX 3070 a RTX 3080, ktoré mali mať oproti predávaným verziám dvojnásobnú pamäť, jeden podobný model ešte plánuje.

Malo by ísť o GeForce RTX 3080 Ti a náznaky, že takáto karta existuje, boli spozorované v ovládačoch od firmy HP. Podľa dostupných informácii by už názov mal byť finálny, karta by mala mať GPU GA102 a pamäť 20 GB.

Karta by sa mala objaviť na predaj už v januári budúceho roku a v budúcnosti môže byť 20 GB pamäť značnou výhodou oproti modelu RTX 3080 s menšou kapacitou 10 GB. Už aj dnes nájdeme herné tituly, ktoré sú mimoriadne náročné na množstvo grafickej pamäte ako napr. Microsoft Flight Simulator.

Karta by mala mať 320 bitovú zbernicu a TDP 320W. Cenu zatiaľ nepoznáme, ale dá sa očakávať niekde medzi momentálne predávanými RTX 3080 a RTX 3090.

Zdroje: Videocardz, Wccftech