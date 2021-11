Príde jednotný obchod s aplikáciami?

Hádka o Fortnite? Generálny riaditeľ Epic, Tim Sweeney, kritizuje Apple a Google a žiada jednotný obchod s aplikáciami.

Výkonný riaditeľ Epic Games opätovne zaútočil na Apple a Google ako na dominantný svetový mobilný duopol a následne vyzval na vytvorenie univerzálneho obchodu s aplikáciami, ktorý by fungoval vo všetkých operačných systémoch ako riešenie. Vo svojom tvrdení uvádza: „Svet teraz naozaj potrebuje jediný obchod, ktorý by fungoval so všetkými platformami. Momentálne je vlastníctvo softvéru roztrieštené medzi AppStore pre iOS, Google Play pre Android, rôzne obchody pre Xbox, PlayStation a Nintendo Switch a potom Microsoft Store a Mac AppStore.“ Epic spolupracuje s vývojármi a poskytovateľmi služieb na vytvorení systému, ktorý by používateľom umožnil „kupovať softvér na jednom mieste s vedomím, že ho budú mať na všetkých zariadeniach a všetkých platformách“. Treba dodať, že vstupné poplatky mali obe spoločnosti od začiatku vo svojich podmienkach a vstupom do ich obchodu musela spoločnosť Epic Games s nimi súhlasiť.

Google si tiež vyslúžil ostrú výčitku od Sweeneyho, ktorý kritizoval jej prístup účtovania poplatkov za platby, ktoré nespracúva, ako „šialený“. Zakladateľ Epic Games pochválil Kóreu za to, že vedie boj proti monopolným praktikám a do svojich právnych predpisov zahrnula ustanovenia proti odvetným opatreniam na ochranu vývojárov: „Som veľmi hrdý na to, že sa spolu s vami môžem postaviť proti týmto monopolom. Som hrdý na to, že sa s vami môžem postaviť a povedať, že som Kórejčan.“ V súvislosti s týmto zákonom platným v Južnej Kórei uviedol: „Teraz Apple dodržiava represívne zahraničné zákony, ktoré sledujú používateľov a zbavujú ich politických práv. Apple však ignoruje zákony prijaté kórejskou demokraciou.“ Na jeho slová reagoval Google. Vo svojom vyhlásení uvádza, že poplatok za služby obchodu Google Play „nikdy nebol len za spracovanie platieb“, uviedol hovorca spoločnosti Dan Jackson v e-mailovej odpovedi. „Takto poskytujeme Android a Google Play zadarmo a investujeme do mnohých distribučných, vývojových a bezpečnostných služieb, ktoré podporujú vývojárov a spotrebiteľov v Južnej Kórei a na celom svete.“ Apple na žiadosť o komentár nereagovala.

Spoločnosť Epic vedie už viac ako rok právny spor so spoločnosťami Apple a Google po tom, ako si vydaním verzie hry Fortnite, ktorá obsahovala vlastný systém na nákup herných predmetov, vynútila otázku, ako sa u nich spracúvajú platby. Hra bola odstránená z Apple AppStore aj Google Play Store pre porušenie ich pravidiel, čo podnietilo Sweeneyho spoločnosť, aby oboch prevádzkovateľov zažalovala. Právne podania Epic tvrdili, že spoločnosť Google vytvorila internú pracovnú skupinu, ktorá mala čeliť problému Fortnite obchádzajúceho obchod s aplikáciami a poplatky spoločnosti. Apple a Google neustále tvrdia, že poplatky, ktoré účtujú za nákupy prostredníctvom svojich mobilných trhov, pomáhajú zabezpečiť bezpečnosť používateľov a globálne publikum pre vývojárov. Sweeney považuje ich vylučujúce praktiky za anatému voči základným princípom webu a tvrdí, že ich „politika je taká reštriktívna, že ak by celosvetový web vznikol po smartfóne, potom by Apple a Google zablokovali vydanie všetkých webových prehliadačov na svojich platformách“. Epic Games prevádzkuje vlastný obchod Epic Games Store pre hráčov počítačových hier, ktorý tiež účtuje poplatok za platformu, hoci nižší, a Sweeney nespochybňuje právo spoločností Google a Apple profitovať z ich práce.

