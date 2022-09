Príbeh seriálu Babylon 5 si prejde zmenami

Tvorca populárneho sci-fi seriálu oznámil zmeny v príbehu.

Tvorca populárneho sci-fi seriálu - J. Michael Straczynski, oznámil na sociálnej sieti Twitter nečakané zmeny súvisiace s reštartom Babylonu 5. Autor na sociálnej sieti fanúšikom seriálu odpovedal na otázky, pričom v jednom komentári sa objavil názor, či je vlastne reštart seriálu potrebný, nakoľko je už všetko známe. Na to Straczynski odpovedal, že príbeh okolo vesmírnej stanice Babylon 5 bude zmenený. Presnejšie by mal byť príbeh vyrozprávaný inak, no ako to autor seriálu myslel, nie je známe. Už predtým unikli na svetlo sveta informácie, podľa ktorých by mal stanici od začiatku veliť John Sheridan (pritom v originálnom príbehu zo začiatku velil stanici Jeffrey Sinclair).

Podľa Straczynského by mal seriál aktuálne čakať na zadanie výroby, čo je v "rukách" spoločnosti CW. To je bohužiaľ aj kameňom úrazu, nakoľko táto televízna spoločnosť si prechádzala poslednou dobou turbulentným obdobím, vďaka čomu bolo zrušených hneď niekoľko televíznych projektov ako Charmed, Roswell, New Mexico, Naomi, Dynasty, The 4400, In the Dark, Batwoman, či DC Legends of Tomorrow. Osud seriálu je ohrozený aj vďaka kúpe kontrolného podielu spoločnosťou Nexstar Media, ktorá sa chce zamerať na neskriptované seriály.

Straczynski zároveň spomenul, že je v príprave aj seriál, v ktorom budú hrať herci z pôvodného seriálu, no viac detailov tvorca neprezradil. Novinka by sa mala objaviť na televíznych obrazovkách v roku 2023.

