Pri ťažbe Etherea sa objavili grafické karty, ktoré neexistujú

Baňa určená na ťažbu kryptomeny Ethereum, používa pri ťažbe neexistujúce grafické karty.

Na webovej stránke Flexpool sa objavila baňa na ťažbu kryptomeny Ethereum, s pravdepodobne neexistujúcimi grafickými kartami. Tieto karty sa identifikujú ako 4090Ti a RX7000, ktoré majú priemernú rýchlosť hashu na úrovni 2,5 TH/s. Samozrejme sa nedá overiť, či tieto grafické karty existujú alebo nie, aj keď s veľmi veľkou pravdepodobnosťou neexistujú, nakoľko sa v súčasnosti na trhu nachádzajú grafické karty od výrobcov Nvidia a AMD s úplne inými číslami.

Presnejšie, v prípade Nvidia je to RTX30, teda napríklad RTX 3090 a v prípade AMD je to RDNA 2, čo je napríklad grafická karta RX 6900 XT. GPU Nvidia RTX 3090 zvládne ťažiť kryptomenu Ethereum s približnou rýchlosťou - 125 MH/s a GPU AMD RX 6900 XT dokáže ťažiť digitálnu menu s priemernou rýchlosťou 65 MH/s. V prípade týchto dvoch nezvyčajných grafických kariet, sú tieto údaje až 10 000-krát násobne vyššie. Nvidia pri budúcej generácii grafických kariet má v pláne ostať pri aktuálnej technológii Ampere, no v prípade AMD sa šepká o novej generácii postavenej na technológii RDNA 3.

V tomto prípade by sa dalo povedať, že ide len o vtip alebo snahu upútať.

Zdroj: Neowin, Flexpool,