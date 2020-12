Pri proteste pracovníci zdemolovali výrobný závod iPhonov spoločnosti Wistron

Vo výrobnom závode spoločnosti Wistron v Indii došlo minulú sobotu k veľkému protestu. Vznikol kvôli tomu, že partner spoločnosti Apple, výrobná firma Wistron, nezaplatila zamestnancov tak, ako im to bolo prisľúbené.

Nepokoje začali na nočnej piatkovej smene, kedy sa až 2000 zamestnancov malo podieľať na zdemolovaní výrobného závodu. Ničili nábytok, technické vybavenie, poškodili a podpálili vozidlá. Zamestnanci údajne nedostali zaplatenú takú čiastku, ako bola dohodnutá pri nástupe. Apple začalo s výrobou svojich smartfónov v Indii už v roku 2017.

Sľúbený plat pre absolventa vysokej školy mal byť v prepočte 285 dolárov, nakoniec mal dostávať len 163 dolárov. Pre bežných zamestnancov malo ísť o platy v prepočte v sume 108 dolárov, niektorí údajne mali vyplatené len 6,78 dolárov.

Objavili sa aj videá z incidentu.

Karnataka: #Violence at iPhone production plant run by Taiwan-based #Wistron Corp at Narasapura (in Kolar district) near #Bengaluru.



Employees allege they have not been paid properly. pic.twitter.com/GKbeFeyRKc