Prezident USA chce nahradiť celú vládnu flotilu vozidiel elektromobilmi

Prezident USA Joe Biden chce nahradiť americkú vládnu flotilu takmer 650 000 osobných a nákladných vozidiel elektrickými vozidlami americkej výroby v snahe o rozsiahle prijatie čistej obnoviteľnej energie.

„Federálna vláda vlastní aj obrovskú flotilu vozidiel, ktorú nahradíme čisto elektrickými vozidlami vyrobenými priamo v Amerike americkými pracovníkmi,“ uviedol Biden v pondelok pri podpise svojho výkonného nariadenia „Buy America“.

Pres. Biden: "The federal government also owns an enormous fleet of vehicles, which we're going to replace with clean electric vehicles made right here in America, by American workers."https://t.co/figJbDMrpt pic.twitter.com/racgwk9VGw