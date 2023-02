Prevádzkovanie chatbotov stojí Microsoft a Google nemalé peniaze

Oproti bežnému vyhľadávaniu má byť rozdiel v cene prevádzkových nákladov až desaťnásobný.

Technologický giganti Microsoft a Google nedávno spustili svojich chatbotov, ktorí pomáhajú ľuďom hľadať relevantnejšie odpovede na ich otázky. Obe spoločnosti ale mlčia o tom, koľko ich vlastneprevádzkovanie týchto chatbotov stojí. V nedávnom rozhovore pre Reuters sa vyjadril predseda spoločnosti Alphabet (Google) - John Hennessy, že používanie chatbota s jazykovým modelom stojí približne desaťnásobok oproti bežnému vyhľadávaniu. V podobnom duchu sa vyjadril aj generálny riaditeľ spoločnosti openAI - Sam Altman, podľa ktorého sú "výpočtové náklady lákavé". Preto sa mala firma openAI rozhodnúť pre zavedenie predplatného vo forme 20 dolárov mesačne (približne 19 eur).

Rozdiel v cene robí najmä to, že umelá inteligencia potrebuje oveľa väčší výkon, aby dokázala podať zrozumiteľné odpovede na počet požiadavok. To znamená aj zvýšené nároky na používané procesory a samozrejme aj nárast v spotrebe elektrickej energie. Čo s tým teda môžu robiť obe spoločnosti? Môžu sa posnažiť zefektívniť svojich chatbotov, čo je zatiaľ najmenej pravdepodobné, že sa to v blízkej dobe podarí. Namiesto toho je pravdepodobnejšie, že počas konverzácie s umelou inteligenciou bude zobrazovaná reklama. Prípadne prejdú obe spoločnosti na podobný model, aký zaviedla firma openAI, teda zavedú predplatné.

Zdroj: Neowin,