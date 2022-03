Prémiové Nokie tak skoro neuvidíme

HMD Global zatiaľ neplánuje vyrábať prémiové smartfóny.

Pravdepodobne ešte dlho neuvidíme výkonný smartfón, vyrobený pod značkou Nokia. Je to na jednej strane aj logické, nakoľko posledná vlajková loď - Nokia 9 PureView veľa vody nenamútila. Preto výrobca nemá v blízkej dobe plán vyrobiť smartfón s predajnou cenou nad 800 eur. Spoločnosť nemá ani záujem sa zapojiť do bitky o to, kto má lepšie špecifikácie na poli s vlajkovými smartfónmi. Spomínanej značke sa ale darí na poli lacných až stredne drahých zariadení. Na to sa spoločnosť plánuje dlhodobo orientovať.

Spomínanej orientácii pomohla aj pandémia koronavírusu, čo sa spoločnosti HMD Global vyplatilo. Výrobca za posledný štvrťrok zaznamenal vysoké medziročné tržby. Spoločnosť na technologickom veľtrhu predstavila veľa zariadení v triede low-endov až mid-endov, pričom prišlo aj k predstaveniu nového notebooku s názvom PureBook Pro. Vďaka tomu sa dá predpokladať, že Nokia vstupuje do nového segmentu a pravdepodobný úspech alebo neúspech bude záležať od predstavenej novinky.

Zdroj: Gizchina,