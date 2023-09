Premiéra seriálu Fallout sa blíži

Dúfame, že pôjde o adekvátnu adaptáciu hernej série.

Herná séria Fallout je medzi hráčmi veľmi obľúbená. Jednotlivé príbehy sa odohrávajú v rôznych časoch po jadrovej vojne, ktorá zničila alternatívny svet. Vy ako hráč sa vydávate postupne skúmať svet okolo vás, teda presnejšie to, čo z neho zostalo. Hráči môžu v súčasnosti hrávať hru Fallout 76, ktorá ponúka veľký on-line svet. V prípade, že si chcete vychutnať post-apokalyptický svet, môžete siahnuť po hre Fallout 4, ktorá je už nejaký ten rok dostupná. Zároveň sa objavujú informácie týkajúce sa prác na piatom pokračovaní, ale to je zatiaľ hudba budúcnosti. Čakanie na pokračovanie vám možno pomôže "skrátiť" pripravovaný seriál z tohto prostredia.

Seriál Fallout vzniká pod krídlami spoločnosti Amazon a jeho tvorbu majú na starosti - Lisa Joy a Jonathan Nolan. Táto dvojica vám môže byť známa zo seriálu Westworld, ktorý tiež produkovali. Seriál Fallout by mal byť podľa dvojice drsný a vážny, ale mal by obsahovať aj ironický humor. Fanúšikovia by sa mali tešiť aj na "béčkové nukleárne fantázie". Každopádne sa máme na čo tešiť. Ostáva si len počať na prvé mesiace budúceho roka, keby by si mal pripravovaný seriál "odbiť" premiéru na streamovacej platforme Amazon Prime Video.

Zdroj: Engadget,