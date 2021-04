Predstaví Samsung nakoniec lacnejšieho brata Galaxy S21?

Podľa leakera je veľmi pravdepodobné, že Samsung predstaví Galaxy S21 FE.

Juhokórejský výrobca smartfónov Samsung, predstavil ešte minulý rok Galaxy S20 FE, pričom skratka FE znamená Fan Edition. Táto verzia smartfónu sa stala predajným hitom, nakoľko FE edícia ponúkla niektoré vlastnosti drahšieho zariadenia za oveľa prijateľnejšiu cenu. Bolo by teda nelogické, keby sa spoločnosť rozhodla pokus nezopakovať. Podľa leakera OnLeaks, Samsung usilovne pracuje na druhej generácii tohto smartfónu. Zatiaľ sa nevie veľa o jeho "črevách", ale leaker zato uverejnil pravdepodobný vzhľad pripravovaného zariadenia.

Podľa aktuálneho úniku informácií, Samsung Galaxy S21 FE bude mať telo smartfónu tvorené plastom, narozdiel od použitého karbónu v prípade Galaxy S21. Zároveň má mať FE edícia väčší displej oproti drahšiemu súrodencovi, kým v prípade S21 je to 6,2 palca, tak Fan Edition ho bude mať pravdepodobne 6,4 palca. Vďaka tejto zmene bude Galaxy S21 FE aj vyššia o 4 milimetre a širšia o 3,3 milimetra. Tak isto sa hovorí aj o použití kovového rámu, ale aj dizajnovej zmene v rámci foto panelu, ktorý by mal mierne vyčnievať nad zvyškom zariadenia. Ďalej sa hovorí o použití o Infinity-O displeja. Bohužiaľ, informácií o veľkosti RAM alebo úložiska zatiaľ nie sú známe, tak isto ani o použitých fotoaparátoch, batérii a podobne. Predpokladá sa, že Samsung použije rovnaký čipset, ako v prípade drahšej S21. To, kde všade bude výrobca šetriť je zatiaľ otázne.

