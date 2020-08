Predstaví Qualcomm procesor Snapdragon 860?

Zatiaľ posledným procesorom od Qualcommu zo špičkovej rady je Snapdragon 865+, ktorý sa pomaly dostáva do vlajkových telefónov.

Novú generáciu Snapadragon 875 potom čakáme zhruba niekedy na konci tohto roka čo znamená, že bude pripravený pre predstavované telefóny v nasledujúcom roku 2021. Pripomeňme, že high-end segment týchto procesorov (8xx) bola doteraz vcelku prehľadná, pričom najnovšie modely sa striedali v polročných cykloch: raz za pol rok prišiel nový model, o niečo vylepšený, viac výkonnejší ako ten predošlý, zmenilo sa označenie a pri benchmarkových fanúšikov to mohol byť dôvod vymeniť „starý“ mobil za novší – výkonnejší.

Doterajšie prehľadné značenie sa však možno čoskoro zmení, keďže sa pracuje na procesore Snapdragon 860. Indície pritom pochádzajú z čínskej sociálnej siete Weibo, pričom ich autorom je leaker Digital Chat Station. Podľa jeho slov a zdrojov sa na stretnutí v čínskej spoločnosti OPPO malo hovoriť o procesore Snapdragon 860, čo zrejme naznačuje jeho skoré predstavenie, ako aj dostupnosť na trhu (v mobilných zariadeniach). Pôjde o odľahčenú verziu Snapdragon 875, alebo plnohodnotný high-end na rok 2021? Pri „odľahčenej“ verzii by to nedávalo veľmi zmysel, keďže doteraz vyššie označenie v sérii 8xx znamenalo novšiu generáciu.

Alebo ide o novú možnosť, ako preznačiť staršie procesory, ktoré by sa zaradili do vyššej strednej triedy? Totižto, ceny mobilných procesorov každým rokom stúpa a takisto aj ceny mobilov každoročne stúpajú (výrobcovia majú na CPU vyššie náklady a tie prenášajú na zákazníkov a prípadne navýšia cenu ešte o niečo viac a navyšujú aj svoj zisk a „vlajkové lode“ tak idú do závratne vysokých cien). Takisto môžu byť na mieste dohady, či ide o „cenovo dostupný“ high-end procesor, bez podpory 5G sietí? Výrobcovia, ktorí chcú ponúknuť cenovo prijateľnejšie zariadenie s dobrou cenou bez 5G by tak mali možnosť…

Zdroj: GCh