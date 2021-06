Predstaví Apple AR headset už budúci rok?

Podľa analytika je veľmi pravdepodobné, že Apple predstaví svoje okuliare pre rozšírenú realitu.

Podľa slov analytika Ming-Chi Kua, by mala americká technologická spoločnosť Apple pracovať na okuliaroch pre rozšírenú realitu, pričom podľa jeho slov, by sa tak malo stať už budúci rok. Zo začiatku sa hovorilo, že by firma s nahryznutým jablkom mala uviesť na trh svoj prvý headset až v roku 2023. Analytik zároveň hovorí, že hlavným dodávateľom komponentov by mala byť v tomto prípade spoločnosť Genius.

Podľa odhaleného dodávateľského reťazca, by spoločnosť Genius Electronic Optical (GSEO) mala dodávať aj fotoaparáty pre pripravovanú sériu smartfónov - iPhone 13. Leakeri tiež očakávajú, že Apple použije vo svojom plánovanom headsete microLED displej, ktorý by mala pre zmenu dodávať japonská spoločnosť SONY. Displej by mal byť priehľadný, aby mohlo zariadenie fungovať aj v režime rozšírenej reality (Augmented Reality), ktorý by sa mal v prípade potreby prepnúť do režimu virtuálnej reality. SONY by mala okrem displejov dodávať pre spomínaný headset aj fotoaparáty. Apple má do pripravovaného zariadenia osadiť až pätnásť kamier, čo rozhodne nie je málo, bohužiaľ ich presná poloha zatiaľ nie je známa.

Analytik taktiež uvádza, že by malo ísť o ľahké zariadenie, ktoré by malo mať hmotnosť v rozmedzí dvesto až tristo gramov. Túto hmotnosť má Apple dosiahnuť vďaka látkovému povrchu. Z toho sa dá usúdiť, že spoločnosť z Cupertina bude na napájanie zariadenia používať externý zdroj, čo bude v tomto prípade počítač alebo notebook. Keďže sa jedná o spoločnosť Apple, je predpokladaná cena na úrovni tisíc dolárov. Takú istú sumu môžeme očakávať aj v eurách, keďže firma nepozná konverzný kurz.

Zdroj: GSMArena,