Predstavenie série Redmi Note 9 druhýkrát za rok?

Xiaomi/Redmi predstavilo na začiatku tohto roka už modelovú sériu Redmi Note 9, tento rok ale spoločnosť stihne predstaviť sériu nanovo.

Spoločnosť Redmi neprezradila bližšie špecifikácie nových smartfónov, ktoré plánuje predstaviť už o šesť dní, teda 26. novembra 2020. Podľa zverejneného obrázka zo sociálnej siete Weibo môžme očakávať minimálne 3 nové modely v rade Redmi Note 9. Podľa zverejneného obrázka by malo ísť o najvyšší model rady a to Note 9 Pro 5G.

Pri ďalších dvoch modeloch sa očakáva, že pôjde o modely Note 9 4G a Note 9 5G, v tomto prípade by mali novinky mať čipset MediaTek Dimensity 800U. Pri Redmi Note 9 Pro sa očakáva procesor od výrobcu Qualcomm Snapdragon 750G, fotoaparát by mal mať až 108Mpix a dokopy by mali byť štyri. Displej by mal mať FullHD+ rozlíšenie so 120Hz obnovovacou frekvenciou.

