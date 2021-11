Predstavenie procesoru Snapdragon 898 má byť už tento mesiac

Qualcomm by mal predstaviť nový procesor pre prémiové smartfóny už tento rok.

Jeden z najpopulárnejších výrobcov mobilných procesorov - Qualcomm, by mal pravdepodobne predstaviť svoj nový najvýkonnejší procesor. Predpokladá sa, že k predstaveniu príde na akcii s názvom Tech Summnit, ktorý sa má konať 30. novembra až 2. decembra 2021. Na plagáte ohlasujúcom akciu je vidno loď, ktorá vytvára svojou jazdou na vode znak nekonečna, pričom v popise je napísané "Viac už čoskoro".

O nachádzajúcom výkonnom procesore bolo už veľa únikov, takže sa dá predpokladať, že spoločnosť Qualcomm ho predstaví na svojej akcii. Taktiež sú predpoklady o tom, že ako prvý použije nový procesor vo svojom prémiovom smartfóne jedna z týchto spoločností: Xiaomi alebo Motorola. Xioami by malo byť tou prvou spoločnosťou, ktorá predstaví smartfón Xioami 12 ešte tento rok.

Vďaka únikom si dokážeme vcelku dobre urobiť predstavu o tom, aký bude procesor Snapdragon 898 - SM8450. Hlavné jadro Cortex-X2 by malo mať taktom až 3,0 GHz, ďalšie tri jadrá Cortex-A710 by mali mať takt 2,5 GHz a posledné štyri jadrá Cortex-A510 by mali "bežať" na takte 1,79 GHz. Grafické jadro by malo byť Adreno 730 a 5G konektivitu má zabezpečovať modem X65 5G.

Zdroj: GSMArena,