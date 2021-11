Predlžuje život pitie alkoholu?

Nová vedecká štúdia prišla so zaujímavými výsledkami.

Je pitie alkoholu zdravé? Touto otázkou sa zaoberali vedci z Medicínskej Univerzity v Greifswalde (Nemecko), ktorí sa so svojimi výsledkami podelili vo svojej štúdii. Výskumníci sa zaoberali skúmaním zvýšenej úmrtnosti medzi abstinentmi. Totiž podľa predchádzajúcich štúdii, mali práve abstinenti vyššie riziko úmrtnosti, oproti ľudom, ktorí pili nízke až stredné množstvo alkoholu.

V novej štúdii vedci skúmali náhodnú vzorku 4 028 dospelých nemcov, ktorí boli účastníkmi štandardizovaného rozhovoru medzi rokmi 1996 až 1997. Výskumníci mali vďaka tomu údaje o pití alkoholu za obdobie jedného roka, pred uskutočnením tohto rozhovoru. Informácie zahŕňali aj údaje o drogách a ich zdraví.

Takmer 11,10 % (447) účastníkov nepilo počas tohto obdobia alkohol a z toho bolo 90.60 % (405) ľudí abstinentov, pričom 72,04 % (322) účastníkov spadalo do skupiny rizikového faktora vyššej úmrtnosti. To zahŕňalo aj bývalú konzumáciu alkoholu (35,40 %), fajčenie na každodennej úrovni (50,00 %), prípadne spravodlivé až zlé sebahodnotenie (10.51%). To vo výsledku dáva, že 125 abstinentov nepreukázalo štatisticky významný rozdiel v onkologických alebo kardiovaskulárnych ochoreniach, v porovnaní s bežnými konzumentami alkoholu.

Konečné zistenia preukazujú to, že zaužívané ľudové tvrdenia o zdravotnom pití alkoholu, sú len "babskými" rečami. Dalo by sa povedať, že bývalí konzumenti alkoholu a cigariet, majú stále rovnaké riziko predčasnej smrti, k čomu prispieva aj zhoršený zdravotný stav.

Zdroj: SciTechDaily,