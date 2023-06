Pred 20 rokmi vyšiel legendárny sci-fi film Interstella 5555

Animovaný film francúzskeho hudobného dua Daft Punk má už 20 rokov.

Už je tomu viac ako dvadsať rokov, kedy bol na filmovom festivale Cannes uvedený hodinový animovaný sci-fi film s názvom: Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem. Film získal úspech, pričom určitú váhu na sláve malo aj to, že za snímkou stálo hudobné elektronické duo - Daft Punk, ktoré zhodou okolností pochádza taktiež z Francúzska. Hudobné duo a ich ďalší spolupracovníci išli na festival osláviť premietanie svojho filmu, pričom vôbec nečakali, že by mohol mať úspech.

Čím je tento film zaujímavý? Jeho minutáž zodpovedá 65 minútam, pričom rovnakú dĺžku má aj hudobný album dua Daft Punk - Discovery (2001). Animáciu filmu malo na starosti japonské filmové štúdio Toei Animation. Podľa jedného zo spolutvorcov filmu - Oliviera Gajana, štúdio úplne ignorovalo prepojenie s hudobnou zložkou filmu. Gajan po dodaní výsledku musel film ešte ľahšie upraviť, aby obraz zodpovedal rytmu hudby. To bol pritom hlavný detail, na ktorom Daft Punk (Guy-Manuel de Homem-Christo a Thomas Bangalter) trval. Preto je film taký výnimočný.

Zaujímavosťou je aj to, že vo filme nepadne ani jedno jediné slovo. Všetko zabezpečuje animácia v spojení s hudbou. Napriek tomu má film príbeh, kde sa odohráva románik medzi bassgitaristkou skupiny Stellou a pilotom Shepom, ktorý sa ju rozhodol zachrániť po tom, ako bola kapela unesená na Zem.

Zdroj: Inverse,