Prečo sa rok začína 1. januárom?

Keď sa na tým zamyslíte, čo vám napadne? Prečo je to práve 1. január a nie napríklad deň rovnodennosti alebo slnovratu. Obe boli v minulosti logickými voľbami viacerých kultúr a civilizácii. Ale prečo práve 1. január?

Odpoveďou je, že sa tak z astronomického hľadiska stalo v podstate náhodou. A tak miliardy ľudí slávia každý rok príchod Nového roka práve 1. januára kvôli náhode. Presnejšie povedané kvôli politickej udalosti v rímskych dejinách, ktorá viedla k stanoveniu 1. januára ako začiatku nového roka.

Rimania si tradične volili konzulov na obdobie jedného roka. Konzulárny rok začínal v Ríme v marci. Až v roku 153 pred naším letopočtom, bolo potrebné kvôli rebélii v Hispánii zvoliť konzulov skôr [1]. Zvolili ich na rok v januári, a 1. január už odvtedy ostal začiatkom roka.

Rímsky historik Titus Livius k tomu napísal len dva krátke záznamy [2]:

[47.13] V päťsto deväťdesiatom ôsmom roku po založení mesta začali konzuli vstupovať do svojho úradu 1. januára.

a

[47.14] Príčinou tejto zmeny v dátume volieb bolo povstanie v Hispánii.

S rozširovaním rímskeho impéria sa kalendár a s ním začiatok roka 1. januára šíril do ďalších oblastí. Po zániku impéria sa mnohé kresťanské krajiny vrátili k dátumom 25. decembra a 25. marca ako začiatku roka, no Gregoriánska reforma kalendára v roku 1582 [3] opäť zaviedla 1. január ako začiatok roka. No napríklad Veľká Británia a jej americké kolónie slávili začiatok Nového roka až do roku 1752 25. decembra.

Obrázok/Credit: Museo del Teatro Romano de Caesaraugusta, Bauglir, CC BY-SA 4.0

