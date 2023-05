Prečo je Himalájska soľ ružová a je aj zdravšia?

V čom je Himalájska soľ lepšia, ako bežná?

Je to už pekných pár rokov, čo sa aj na našom trhu objavila "Himalájska soľ". Marketéri okolo ružového chloridu sodného sa rozhodli využiť túto charakteristickú farbu čo naviac. Lenže je to vlastne pravda, že je táto soľ zdravšia než "obyčajná"? Oplatí sa platiť viac v obchode za Himalájsku soľ? Podľa obchodníkov je soľ výnimočná tým, že vylučuje negatívne ióny, ktoré majú mať blahodárne účinky na ľudské telo.

V prípade, že chcete nájsť štúdie týkajúce sa výhod tejto soli, nájdete jednu až dve, ktoré hovoria o jej pozitívnych účinkoch. Lenže je tu aj "ale", ktorým je, že Himalájska soľ je prospešnejšia len vo veľmi špecifických prípadoch. Napríklad marketing tvrdí, že lampy z Himalájskej soli produkujú negatívne ióny. To sa zatiaľ vedeckej obci nepodarilo potvrdiť. To isté platí aj pre jej konzumáciu, pretože jej používanie na detoxikáciu organizmu, alebo iné formy liečebných kúr sú tiež nepotvrdené.

Pracovníci marketingu propagujú, že Himalájska soľ obsahuje aj iné zdraviu prospešné látky. To je do určitej miery pravda a tieto látky "prepožičávajú" soli charakteristickú ružovú farbu. Bohužiaľ, zase tu máme slovíčko "ale", a to látky - oxid železa (hrdza), zinok, chróm, horčík a vápnik. Množstvo minerálov obsiahnutých v soli sa pohybuje medzi 1 až 4 percentami. Teda, ak by ste chceli dostať do seba spomínané zdraviu prospešné látky v takom množstve, že vám prospejú, museli by ste skonzumovať také množstvo Himalájskej soli, že by vás to zabilo.

Určite ste postrehli krásne obrázky Himalájí na obaloch soli, no aj tu vás musíme sklamať. Soľ sa ťaží v severnej oblasti Pakistanu, v močaristých horách, ktoré síce patria do pohoria Himalájí, ale nachádzajú sa približne 1 400 kilometrov do Mount Everestu. Oblasť, kde sa táto soľ ťaží sa volá Salt Range. Ročne sa v nej vyťaží približne 400 000 ton soli. Napriek tomu soľné bane nie sú plne vyťažené a toto množstvo zodpovedá približne 15-tim sochám Slobody za rok. Oblasť Salt Range prvýkrát zmieňuje Alexander Veľký, približne v roku 320 pred Kristom.

Zdroj: IFLScience,