Prechádzame do 3.fázy kryptomien - nekupujte Dogecoin!

Sme v 3. fáze kryptomien, nekupujte špekulatívne projekty akým je Dogecoin, je to časovaná bomba, ktorá nemá žiadnu hodnotu.

Okolo meny Dogecoin, ktorý vznikol ako vtip sa veľa píše a to je chyba. Je to práve pošramotený trh, ktorý tlačí Dogecoin do šialených výšok. Táto mena nemá žiaden fundamentálny podklad a jej cieľom je len vytiahnuť peniaze z neskorých investorov – prakticky Ponziho schéma. Nebyť nezmyselného boom-marketu okolo tejto meny a jej hlavného propagátora Elona Muska, o Dogecoin by v roku 2021 nezakopol ani menovaný pes. Najväčší držitelia Dogecoinu vlastnili cez 75% všetkých mincí. Je to tak jasný dôkaz, že je to len spôsob ako okradnúť masy. Momentálnu cenu drží len pár bláznov, ktorí dúfajú, že získajú svoje vklady späť. Samotný problém Doge je jeho celková monetárna politika – nemá konečný počet mincí a nové mince sú neustále púšťané do obehu. To je úplne proti logike na ktorej stavia samotný otec kryptomien – Bitcoin.

We are now in Phase 2 of the Path to Altseason chart. $ETH #Ethereum has been outperforming Bitcoin for a month straight and is starting to go parabolic. In phase 1, I prepared for phase 2 & 3. In phase 2, I'm now preparing for phase 3 & 4... exciting times ahead for #Altcoins pic.twitter.com/HZ5X3Cu3iW