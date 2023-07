Právnik žaluje Microsoft, pre zlú skúsenosť so zákazníckou podporou

Zákaznícka podpora býva málokedy príjemná.

New-Yorkský právnik - David M. Schlachter sa rozhodol zažalovať americkú spoločnosť Microsoft, pre svoju zlú skúsenosť s jej zákazníckou podporou. Celý príbeh sa začal 10. mája 2023, keď sa právnik potreboval prihlásiť do svojho MS konta, pričom prihlásenie prebieha pomocou dvoj-faktorového overovania. Lenže počas overovania Schlachter dostal niekoľkokrát chybu prihlásenia 500121. Takže po niekoľkých neúspešných pokusoch sa rozhodol kontaktovať zákaznícku podporu a tu nastal takmer "nekonečný príbeh". Aby toho nebolo málo, používateľ si za využívanie služieb platí. Problém s podporou by možno aj znel "úsmevne", pokiaľ by právnikovi neohrozoval výkon práce.

Vďaka blokovanému prístupu ku kontu nemohol napísať e-mail na podporu, preto bol nútený použiť telefonickú formu. Najprv kontaktoval technickú podporu spoločnosti Microsoft, kde podľa Schlachterových slov strávil 3 hodiny snahou spojiť sa s operátorom. Tam mu nakoniec operátor technickej podpory povedal, že musí kontaktovať obchodný technický tím, nakoľko si platí za využívanie služieb. Právnik následne dostal textovú správu s telefónnym číslom na podporu, pričom technici mali riešiť jeho prípad až 12. mája. Až 4 dni sa mu nepodarilo spojiť s nikým zo zákazníckej podpory. Priemerne strávil čakaním na spojenie s operátorom 3 až 5 hodín, na čo bol následne prerušený.

Schlachter strávil ďalších 5 dní snahou skontaktovať sa s podporou. Následne dostal autorizačné kódy, ktoré mu mali pomôcť prihlásiť sa do svojho konta, lenže nefungovali. Zatiaľ nie je známe, či sa mu nakoniec podarilo prihlásiť do svojho konta, no právnik sa rozhodol žalovať spoločnosť Microsoft so snahou vysúdiť odškodné 1,75 miliónov dolárov (približne 1 598 467 eur), nakoľko ho táto situácia bola schopná pripraviť o prácu, keďže nemohol komunikovať s klientmi, súdmi, prokuratúrou a podobne.

