Pravicový extrémista sa vyhrážal zabitím šerifa v počítačovej hre, bol za to zatknutý

Americká polícia zatkla človeka pre vyhrážanie sa zabitím druhej osoby v počítačovej hre.

Americkej polícii sa podarilo zatknúť 38-ročného pravicového extrémistu - Richarda Goldena, za vyhrážanie sa šerifovi zabitím. Tieto vyhrážky zverejnil na internetovom fóre 4chan v sekcii /pol a v hre Minecraft. Celý príbeh sa začal, keď pravicoví extrémisti vyvesili anti-semitské banery na moste pre chodcov počas podujatia Daytona 500. Ďalšia skupina extrémistov mala rozdávať letáky s heslom "Hitler mal pravdu" obyvateľom Daytona Beach, v štáte Florida. Táto akcia sa nepáčila miestnemu šerifovi - Mikovi Chitwoodovi, ktorý tento čin odsúdil.

Na tieto slová šerifa zareagoval vyššie zmienený 38-ročný Golden, ktorý zverejnil svoje vyhrážky zabitím policajta v hre Minecraft a internetovom fóre 4chan. Extrémista na fóre vytvoril vlákno - Floridský šerif vyhlasuje vojnu bielym. Následne pod týmto vláknom zverejnil príspevok so slovami "Stačí streliť Chitwoodovi do hlavy a prestane byť problémový. Potom musia nájsť nového chlapa, čo bude problém." Následne doplnil v novom príspevku, že zabitie šerifa by sa malo udiať v hre Minecraft. Polícia následne vypátrala a zatkla tohto extrémistu v dome svojej matky.

Kaucia bola stanovená na 100 000 dolárov (približne 92 758 eur). Goldenovi za vyhrážanie sa zabitím druhej osoby hrozí 15 rokov za mrežami a pokuta 10 000 dolárov (približne 9 277 eur).

Zdroj: Techspot,