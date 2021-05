Pracuje Valve na hernej konzole podobnej Nintendo Switch?

Čoraz častejšie sa objavujú neoverené informácie, že Valve pracuje na vlastnej konzole „SteamPal“. Tá by sa mohla objaviť už koncom tohto roka. V poslednej beta verzii klienta Steam sa objavilo kódové označenie „SteamPal“, ktorým je označený herný ovládač s názvom „Neptune“.

Portál Ars Technika tvrdí, že SteamPal nie je len ovládač, ale nová, prenosná herná konzola. Konzola by mala bežať na operačnom systéme Linux a stále je v skorej vývojovej fáze, hardvér sa do finálnej verzie môže zmeniť. Malo by však ísť o konzolu podobnú Nintendu Switch s dvojicou joystickou a 7 až 8 palcovou obrazovkou.

Na sociálnej sieti Reddit sa tiež objavili informácie, že zariadenie bude pohánať AMD APU s kódovým označením Aerith. Zariadenie by malo byť schopné spustiť mnoho hier z vašej aktuálnej Steam knižnice.

Zdroje: Videocardz, TechPowerUp