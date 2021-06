Pracuje Google na podobnom systéme lokátorov, aký má Apple?

Google chce pravdepodobne vytvoriť sieť lokátorov, akú ma Apple.

Apple predstavením lokátorov AirTag, vytvoril sieť lokárotov, ktorá spolu so službou Find My iPhone dokáže ľahko lokalizovať predmety, ktoré hľadáte a majú pripevnený lokátor. Google by mal v súčasnosti pravdepodobne pracovať na obdobnej službe, ktorá by mala primárne fungovať so zariadeniami s operačným systémom Android. Aktuálne má vyhľadávací gigant službu Find My Device, pomocou ktorej môžete lokalizovať váš smartfón, lenže pre jej správnu funkčnosť musíte byť pripojený na internet. Tak isto aj predmetné zariadenie.

Podľa nových informácií, ktoré sa podarilo získať komunite okolo webovej stránky XDA-Developers, má Google v pripravovanej novej verzii aplikácie Find My Device, rozšíriť jej funkčnosť. Presnejšie má služba dostať do vienka aj vyhľadávanie zariadení pomocou technológie BlueTooth. Nová verzia aplikácie má dovoliť vyhľadávať okrem vlastných zariadení, aj zariadenia iných majiteľov smartfónov s OS Android. Tak isto sa spomína aj spolupráca s lokalizátormi Apple AirTag. Google by tak vytvoril pravdepodobne najväčšiu lokalizačnú službu na svete.

Príchod tejto služby sa očakáva s oficiálnym vypustením operačného systému Android 12, kde by mala byť táto funkcia automaticky dostupná. Vďaka tomu by sme sa mali dozvedieť viac informácii o nových funkciách Find My Device. Oficiálne by mal byť nový systém uvoľnený až v septembri tohto roku.

