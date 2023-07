Pracovné tempo v TSMC odrádza amerických pracovníkov

Jedno je chcieť vyrábať čipy na vlastnej pôde, druhé je kto to vlastne bude robiť.

Spojené štáty americké chcú, aby sa pokročilé čipy vyrábali na ich území. Ešte počas decembra minulého roka oznámila taiwanská spoločnosť TSMC, že investuje 40 miliárd dolárov (približne 37 236 000 000 eur) do vybudovania dvoch fabrík na výrobu čipov (4 a 3 nm technológiou). Táto investícia sa zároveň radí medzi jednu z najväčších v USA. Nové závody by mali stáť v štáte Arizona a prácu by malo dostať až 4 500 pracovníkov. Tu ale nastáva problém, ktorým je rozdielny prístup k práci a pracovná kultúra. V Ázii je pomerne celkom bežné, že zamestnanci "ťahajú" nadčasy aj bez nároku na mzdu (zo strachu straty práce) a majú nastavené vysoké normy na splnenie cieľov vedenia. To sa týka aj tvrdého pracovného tempa, kedy nie raz pracovníci nechodia ani domov a prespávajú v práci, nehovoriac o tom, že v tejto časti priemyslu, takmer neexistujú voľné víkendy.

Amerických občanov táto pracovná kultúra až priveľmi odrádza. Ďalším problémom je 18-mesačné školenie na Taiwane. Preto výrobca najpokročilejších čipov dostal od bývalých zamestnancov spoločnosti v USA hodnotenie spokojnosti 27% zo schválených 91 recenzií. Naproti tomu, konkurenčný Intel má 85% hodnotenie spokojnosti, ale aj tisícky recenzií. Vyhodnocovanie spokojnosti porovnáva spoločnosť Fortune, v rámci platformy Glassdoor. Tam môžu anonymne prispievať už bývalí zamestnanci spoločností. Na hodnotenie reagoval aj predseda spoločnosti TSMC - Mark Liu, podľa ktorého v USA nebudú vyžadovať rovnaké pracovné nasadenie, ako "doma". Objavila sa aj správa, ktorá hovorí o tom, že čipy vyrobené americkými závodmi majú byť drahšie až o 30% oproti čipom vyrobených v Ázii.

Zdroj: Techspot,