Pozrite si s nami štart rakety Space Launch System, ktorý prebehne už o pár hodín.

Už o pár hodín poletí do vesmíru raketa Space Launch System, ktorej cieľom jej overiť funkčnosť kapsuly Orion. SLS je 98 metrová raketa nového typu, pre ktorú to bude tiež overovacia skúška, od ktorej taktiež závisí budúcnosť celej misie Artemis. Nakoľko ďalší let už bude s ľudskou posádkou, ktorú má tvoriť žena a muž farebnej pleti.

Misia Artemis 1. by mala trvať 39 až 42 dní, v ktorej je zahrnutá aj cesta okolo Mesiaca. Raketa SLS sa nachádza na odpaľovacej rampe Kennedyho vesmírnom stredisku na Floride. Pre vesmírnu agentúru NASA je táto misia zároveň veľkým míľnikom, nakoľko sa po dlhých rokoch "vráti" na Mesiac.

Takže, ani dnes to nevyšlo. Štart sa odkladá predbežne na pondelok.

Zdroj: TheVerge,