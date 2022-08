Pozrite si prvé video z hrania hry The Expanse

Hra na motívy The Expanse sa predstavuje prvým gameplayom.

Knižná séria The Expanse nie je v našich končinách veľmi známa. Seriál na motívy ságy už zaznamenal väčší úspech a to aj napriek prechodom z jednej televíznej stanice na druhú. Nakoniec sa seriál úspešne udomácnil u streamovacieho giganta - Amazon Prime Video. Nasadnúť na úspech seriálu sa snaží aj herné štúdio Telltale, ktoré chce priniesť hru z pohľadu postavy Caminy Drummerovej. Lenže v hre by sme sa mali pozrieť na udalosti, ktoré sa odohrali pred knižnou sériou. Tak by sme mali zažiť príbeh, ktoré dostali Drummer tam, kde sme mohli o nej čítať, prípadne ju vidieť v televízii.

Podľa autorov hry, by sa mal príbeh odohrávať v dobe, keď Camina viedla upratovaciu čatu a hľadala s ňou tajomný poklad ukrytý niekde v "Páse". Hra by mala byť zameraná aj na konverzácie, zároveň by naše rozhodnutia mali určovať ďalšie smerovanie hry (keďže tieto rozhodnutia sa budú pamätať). Herné štúdio sa rozhodlo vybrať si za hlavnú postavu Caminu z dôvodu, že aj napriek jej sile, je stále spravodlivá. Vďaka tomu môžu hráči preskúmať pozadie toho, kam sa dostala a kým sa nakoniec stala v knihách.

Hra The Expanse: A Telltale Series by mala byť vydaná počas leta 2023 a má byť dostupná na počítačoch a herných konzolách.

Zdroj: Neowin,