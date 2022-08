Pozrite si nový dizajn prenosného nukleárneho reaktora

Pre upresnenie, toto je už siedmy schválený dizajn prenosného nukleárneho reaktora.

Americký regulačný úrad - Nuclear Regulatory Commission (NRC) schválil spoločnosti NuScale takmer po šiestich rokoch dizajn prenosného nukleárneho reaktora. Zároveň pôjde o siedmy certifikovaný dizajn pre nový typ kompaktného jadrového reaktora. Výhodou týchto "kompaktov" má byť hlavne ich modulárnosť a samozrejme prenosnosť, ale aj bezpečnosť oproti klasickým jadrovým reaktorom. To sa má týkať hlavne pasívnej stránky bezpečnosti, kde by nemali byť potrebné žiadne zásahy obsluhy pre prípad odstavenia reaktora, ak sa objavia problémy.

Oproti iným modulárnym reaktorom používa spoločnosť NuScale v tomto prípade "tradičnejší" dizajn. To znamená použitie klasických palivových tyčí, namiesto roztavených solí uránu, slúžiacich ako palivo reaktora. Takže v tomto prípade sa spoločnosť rozhodla "zmenšiť" jadrovú elektráreň. Palivové tyče sa ponárajú do vody, ktorá je vďaka tomu privádzaná do varu, ktorá roztáča turbínu a tak prebieha prenos energie. Medzi najväčší bezpečnostný prvok má patriť používanie reaktora v bazéne a manipulovanie s palivovými tyčami s využitím gravitácie.

NRC vyžaduje od konštruktérov, aby všetky schválené typy reaktorov obsahovali pokročilé spôsoby ochrany reaktora, ale aj ako bude chránený bazén s vyhoreným palivom pred účinkami nárazu komerčného lietadla. Úrad má aktuálne zvažovať aj miesta vhodné pre použitie kompaktných reaktorov.

