Pozor na podvodné SMS v mene ČSOB Banky! Podvodnící nimi zaplavujú celé Slovensko

Hackeri pravdepodobne rozbiehajú novú podvodnú kampaň.

Podvodníci sa takmer neustále snažia dostať k vašim osobným údajom, čo sa týka aj prístupov do vášho internet bankingu. Vtedy je to doslova "trefa" do čierneho. Tentokrát hackeri posielajú podvodné SMS s tým, že "Mate dolezite upozornenie o svojom ucte". Pre to, aby ste si pozreli toto upozornenie musíte kliknúť na priložený odkaz. Tým, že kliknete na odkaz ešte hackeri nezískajú prístup. V mojom prípade som bol presmerovaný na stránku s varovaním, týkajúcim sa možného nebezpečenstva, ak budem pokračovať ďalej.

Samozrejme, že som klikol a to som sa dostal na stránku, pomocou ktorej by som sa mal prihlásiť do internet bankingu. Lenže tam som aj skončil, nakoľko nevyužívam služby ČSOB Banky. Hackeri sa postupne zlepšujú a snažia sa, aby podvodné stránky vyzerali čo najdôveryhodnejšie. Menej skúsený používateľ internetu by si asi nevšimol rozdiel, od oficiálnej stránky banky. Tu si ale treba dať pozor, ako vyzerá adresa stránky. Tá už sama o sebe pôsobí podozrivo a varovať by vás mala aj stránka, ktorá vystríha pred pokračovaním.

Treba mať na pamäti, že banka od vás nežiada, aby ste klikali na odkazy v SMS správach a všeobecne je preferované prihlasovanie cez aplikácie. Preto je všeobecne odporúčané, aby ste neklikali na podozrivé odkazy v SMS správach. Podozrivé by vám malo byť aj číslo, z ktorého bola podvodná správa poslaná, pretože SMS aplikácia identifikovala odosielateľa z Poľska.

Zdroj: vlastné