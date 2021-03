Poznáme už celé zloženie posádky prvej civilnej misie do vesmíru Inspiration4

Celá posádka prvej civilnej misie Inspiration4 bola odhalená počas livestreamu na YouTube kanáli misie. Posádka by mala do vesmíru vzlietnuť už na konci tohto roku.

Misia Inspiration4 bola oznámená vo februári tohto roku generálnym riaditeľom spoločnosti SpaceX Elonom Muskom a zakladateľom a generálnym riaditeľom spoločnosti Shift4 Payments Jaredom Isaacmanom. Z Kennedyho vesmírneho strediska NASA na Floride zo štartovacieho komplexu LC-39 (z rampy LC-39A) vynesie kapsula Crew Dragon Resilience na obežnú dráhu Zeme štvorčlennú posádku civilistov vrátane Isaacmana. Kapsula Crew Dragon Resilience je momentálne na obežnej dráhe a kvôli misii Medzinárodnej vesmírnej stanice Crew-1 a na Zem sa má vrátiť začiatkom mája.

Očakáva sa, že misia Inspiration4 bude trvať asi 72 hodín a vyletí do výšky asi 540 kilometrov. Celú misiu Inspiration4 zaplatil Isaacman, ktorý bude zároveň aj veliteľom misie. Tri ďalšie miesta na palube kapsuly však rozdal verejnosti. Jedno sedadlo daroval zamestnankyni nemocnice Hayley Arceneaux, ktorej v minulosti nemocnica St. Jude zachránila život, keď vďaka starostlivosti jej personálu úspešne prekonala rakovinu. Ďalšie dve miesta venoval víťazom súťaže, ktorá bola organizovaná spolu so zbierkou pre nemocnicu St. Jude v Memphise v snahe vyzbierať pre túto organizáciu 200 miliónov dolárov.

Isaacman odštartoval zbierku pre nemocnicu darom vo výške 100 miliónov dolárov a účastníci mohli vyhrať nielen let do vesmíru, ale napríklad aj let vojenským prúdovým lietadlom spolu s výstrojom. Výhercami tejto súťaže sa stali Chris Sembroski a Sian Proctor.

Chris Sembroski robil poradcu tábora U.S. Space Camp, kde uskutočňoval simulované misie raketoplánov a podporoval STEM (veda, technológia, inžinierstvo a matematika) vzdelávanie. Neskôr slúžil v amerických vzdušných silách, udržiaval flotilu medzikontinentálnych balistických rakiet Minuteman III a bol vyslaný do služby v Iraku. Z aktívnej služby odišiel v roku 2007.

Sian Proctor je geovedkyňa, prieskumníčka a odborníčka na vedeckú komunikáciu. Jej otec pracoval na sledovacej stanici NASA počas misií Apollo. Je analógovou astronautkou (osobou vykonávajúcou činnosť v simulovaných vesmírnych podmienkach) a absolvovala štyri analógové misie vrátane misií Sensoria Mars 2020 a štvormesačnej misie na Mars financovanej NASA v prostredí HI-SEAS na preskúmanie potravinových stratégií pre dlhodobé vesmírne lety. Už viac ako 20 rokov pôsobí ako profesorka geológie na South Mountain Community College vo Phoenixe v Arizone. Sian Proctor je tiež finalistkou programu astronautov NASA z roku 2009.

Prečítajte si tiež: Aj posledný pokus o pristátie rakety Starship skončil výbuchom

Zdroje: YouTube, Inspiration4