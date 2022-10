Poznáme špecifikácie Motoroly Maui!

Je otázne, či sa tento zaujímavý smartfón dostane aj na náš trh.

Nový smartfón Motorola Maui by mal byť v podstate vylepšenou verziou nedávno predstaveného smartfónu s názvom E32, ktorý bol uvedený na trh 7. 10. 2022. Motorola E32 prišla na trh s procesorom MediaTek Helio G37 a "nástupca" by mal byť vybavený tým istým čipsetom. Novinka by mala byť osadená HD+ displejom zatiaľ neznámej veľkosti, no vzhľadom na cenovú triedu nebude farebné podanie patriť k najlepším. Selfie kamera by sa mala podľa informácií nachádzať v stredovom výreze. Podľa uniknutých informácií by mala byť Motorola s kódovým označením Maui vybavená 3 GB RAM.

Veľkosť vnútorného úložiska zatiaľ ostáva neznáma, ale pravdepodobne to bude 32 GB. Zadnú stranu zariadenia by mali zdobiť tri fotoaparáty. Prvý by mal mať rozlíšenie 16 Mpix s dvoma 2 Mpix optikami. Prvá bude slúžiť pre makro fotky a druhá pre snímanie hĺbky. Predná selfie kamera má mať rozlíšene 5 Mpix. Okrem toho má byť zadná strana novinky osadená aj snímačom odtlačkov prstov s logom spoločnosti Motorola. Otázkou ostáva nabíjací port, nakoľko sa zatiaľ nevie, či výrobca použije moderný USB-C konektor alebo starší microUSB.

Zdroj: GSMArena,