Poznáme detaily o Galaxy Z Fold 4 a Z Flip 4

Na základe únikov z Kórey sa zdá, že Samsung už pracuje na svojej novej generácii skladacích smartfónov Galaxy Z Fold 4 a Z Flip 4.

Podľa únikov a zatiaľ nepotvrdenej správy bude mať Galaxy Z Fold 4 vylepšenú technológiu fotoaparátu pod displejom a to obe selfie kamery (na vnútornej obrazovke aj na tej vonkajšej). Vylepšené by mali byť aj zadné fotoaparáty. Leaker dúfa, že sa vyrovnajú tomu najlepšiemu, čo ponúkajú iné súčasné high-end smartfóny. Fold 4 by mal mať aj nový pánt, vďaka ktorému bude ľahší ako jeho predchodca, a zlepší sa aj odolnosť voči vode a prachu. Kapacita batérie sa v porovnaní Fold 3 príliš nezmení.

Flip 4 má dva prototypy: so selfie fotoaparátom pod displejom, ako aj s tradičnou dierou. Vyzerá to tak, že Samsung sa ešte nerozhodol, ktorou cestou sa vydá. Spoločnosť údajne zvažuje aj to, či podobným spôsobom ako pri modeli Fold 4 nevylepší pánt. Flip 4 dostane aj zvýšenú odolnosť voči vode a prachu a rovnakú kapacitu batérie a veľkosť vonkajšieho displeja ako Flip 3. Flip 4 by sa mal uviesť na trh spolu s modelom Fold 4 v druhej polovici roka 2022. Všetko ale treba brať s rezervou, pretože ide o prvé fámy.

Zdroj