Poznáme dátum predstavenia smartfónu Samsung Galaxy S22!

Unikol dátum predstavenia smartfónovej rady Samsung Galaxy S22.

Juhokórejský výrobca elektroniky Samsung je zatiaľ ticho ohľadom oficiálneho predstavenia prémiovej rady svojich smartfónov - Galaxy S22. Lenže leakrovi s menom Evan Blass, ktorý je známy skôr ako @evleaks, sa podarilo dostať k dátumu predstavenia. Ten by mal byť 9. februára 2022 o 15:00, bohužiaľ nie je známe, o aké časové pásmo v tomto prípade ide. Predtým sa spomínal 8. február 2022. Teraz si už len treba počkať na oficiálne pozvánky na udalosť, priamo od spoločnosti Samsung.

Očakáva sa, že aj tento rok Samsung predstaví až tri modelové verzie. Malo by ísť o základný model - Samsung Galaxy S22, nasledovaný Samsungom Galaxy S22 Plus a nakoniec Samsung Galaxy S22 Ultra. Pritom posledný menovaný by mal byť najvýkonnejší. Dá sa predpokladať, že výrobca smartfónov aj v tomto prípade použije dve verzie procesorov. Smartfóny určené pre Spojené štáty americké a India by mali byť vybavené procesormi Snapdragon 8 gen 1 od spoločnosti Qualcomm a vo zvyšku sveta by sa mali predávať smartfóny s procesorom Exynos 2200, ktorý vyrába spoločnosť Samsung.

Smartfón Galaxy S22 by mal ponúknuť funkcie z už neexistujúcej rady Galaxy Note a teda novinka by mala byť vybavená slotom pre inteligentné pero S-Pen. Zariadenie by malo byť ďalej vybavené batériou s kapacitou 5 000 mAh, s podporou 45 W nabíjania. Vo výbave by sa mali objaviť až 4 fotoaparáty - hlavný 108 Mpix, 12 Mpix širokoúhly, 10 Mpix teleobjektív s 10x priblížením a nakoniec 10 Mpix teleobjektív s 3x priblížením.

Aktualizácia: Samsung zverejnil upravený čas pre náš región: 16:00

Zdroj: XDA-Developers,