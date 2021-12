Poznáme dátum predstavenia nových smartfónov od Xiaomi

Nové smartfóny budú predstavené už o pár dní!

Čínsky technologický gigant Xiaomi už pár dní predstaví svoje nové prémiové smartfóny rady Xiaomi 12. Z počiatku sa predpokladalo, že spoločnosť stanoví dátum na 12. decembra 2021, ale nakoniec to bude až 28. decembra 2021 o 19:30 miestneho času (GTM +8). Povráva sa, že by výrobca smartfónov mal predstaviť minimálne tri zariadenia - Xioami 12, Xiaomi 12X a Xioami 12 Pro. Informácie od leakerov hovoria aj o tom, že okrem tejto trojice, by mala spoločnosť predstaviť aj Xioami 12 Ultra a Xioami 12 Enhanced Edition.

Medzi ďalšie a zatiaľ nepotvrdené informácie má byť aj použitie vlajkového procesoru Dimensity 9000 od spoločnosti MediaTek. Pre verziu Pro, Ultra a Enhanced Edition by mal výrobca smartfónov použiť procesor Snapdragon 8 gen 1. od spoločnosti Qualcomm. Čo sa týka použitia fotoaparátov, tam sa veľa informácií rozchádza, pretože v prípade hlavného fotoaparátu má byť rozlíšenie od 50 Mpix až po 108 Mpix, ale hovorilo sa aj použití fotomodulu s 200 Mpix rozlíšením. Bohužiaľ, na potvrdenie alebo vyvrátenie informácií si každopádne ešte pár dní počkáme.

Zdroj: GSMArena,