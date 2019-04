Poznáme ceny a špecifikácie Intel Optane DC Memory RAM

Zahraničný web sa dostal k cenám revolučných pamätí – Intel Optane DC Memory.

V tejto chvíli zatiaľ len serverové pamäte dostali ceny, malo by ísť o ceny pre distribútorov. Nové Optane DIMM môžu byť kľúčový produkt na nasledujúce roky a mohli by za pár rokov úplne vytlačiť klasické DDR pamäte v počítačoch. Optane Memory sú postavené na 3D Xpoint a ide o nevolatilnú pamäť. Podstatou je, že dáta ostávajú aj pri strate napájania.

Na povrch sa už dostali aj špecifikácie. Pamäte zvládnu zhruba priepustnosť 8,3GB/sek pri čítaní a 3GB/sek pri zápise. Zaujímavosťou je tiež nastaviteľná spotreba od 12 do 18W, podľa TDP bude výkon teda rôzny. Nami uvádzané hodnoty sú pri TDP 18W. Prístupová doba by mala byť 170ns. Pre porovnanie RAM pamäte bežiace na 3466MHz pri časovaní 16-18-18-38CR1 majú okolo 72ns a priepustnosť 50.5GB/sek (2-kanálové zapojenie). Pamäť bežiaca na 2133MHz pri 64bit (1-kanál) zvládne asi 17GB/sek. V porovnaní s SSD ide o výborné číslo, vzhľadom na súčasné 2666MHz+ pamäte to už tak dobre nevyzerá.

Intel predpovedá, že pamäť vydrží 5 rokov 24/7. Vzhľadom na svoju spotrebu sú zatiaľ pamäte nevhodné do notebookov. Dole uvedené sú ceny bez DPH a marží.

128GB Optane DIMM 256GB Optane DIMM 512GB Optane DIMM $577 $2125 $6751

Najlacnejšia pamäť tak vyjde na približne 700€.

Zdroj: TMS