Poznáme cenu Xiaomi 13 Ultra pre európsky trh!

V prípade, že čakáte na prémiový smartfón XIaomi 13 Ultra, pripravte si peňaženku.

Čínska spoločnosť Xiaomi už dávnejšie predstavila prémiový smartfón 13 Ultra, ktorý sa zatiaľ predáva len na domácom trhu. V prípade, ak ste mali o toto zariadenie záujem, museli ste na kúpu využiť niektorý zo zahraničných e-shopov. To sa má ale zmeniť a výrobca chce už v blízkej dobe predstaviť zariadenie aj na globálnom trhu. Cena bude bohužiaľ oproti čínskej sume (približne 800 eur, záleží od e-shopu) drahšia. Záujemca by si mal pripraviť približne 1 500 eur za verziu s 12 GB RAM a 512 GB vnútorné úložisko. Táto cena by mala platiť pre francúzsky trh, ale dá sa predpokladať, že suma bude podobná aj v ďalších európskych krajinách. Novinka by sa mala predávať zatiaľ v dvoch farebných prevedeniach - čierna a zelenej. Zvyšné varianty majú ostať dostupné pre ázijský trh.

Prezradiť cenu sa podarilo leakerovi - Dealabs, ktorého môžu poznať hlavne fanúšikovia hernej konzoly Sony PlayStation. Leaker totiž v pravidelných intervaloch zverejňuje, aké herné tituly pribudnú do služby PS Plus.

Xiaomi 13 Ultra je vybavené procesorom Qualcomm Snapdragon 8 gen 2, ktorému môže sekundovať od verzie 8 GB až 12 GB RAM. Kapacita vnútorného úložiska sa má pohybovať od 128 GB cez 256 GB až 512 GB. Displej má veľkosť 6,7 palcov s QHD + rozlíšením. Samozrejmá je podpora 120 Hz obnovovacej frekvencie, ale aj DolbyVision+ a HDR10+. Batéria má kapacitu 5 000 mAh, s podporou 90 W rýchleho nabíjania cez kábel a 50 W bezdrôtovo. To, čo robí "Ultru ultrou" sú fotoaparáty. Hlavný modul je Sony IMX 989 s rozlíšením 50 Mpix. Zariadenie je ďalej vybavené dvoma 50 Mpix tele-fotoaparátmi (Sony IMX 858). Prvý zvláda 3,2-násobné optické priblíženie a druhý až 5x optické priblíženie. Posledný fotoaparát má taktiež rozlíšenie 50 Mpix, ale slúži na fotenie širokoúhlych záberov. Predný fotoaparát má rozlíšenie 32 Mpix. Budúcich majiteľov zariadenia určite poteší podpora štandardu "IP68".

Zdroj: Gizchina.