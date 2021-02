Pozemský život je schopný prežiť na Marse

Pozemský život je schopný dočasne prežiť na Marse.

Podľa NASA a Nemeckého leteckého a kozmického strediska je takéto prežitie veľmi pravdepodobné, minimálne podľa experimentu, ktorý sa uskutočnil ešte v roku 2019. Vtedy obe organizácie vypustili do stratosféry vybrané druhy plesní a baktérií, ktoré dokázali obmedzenú dobu prežiť v tomto nehostinnom prostredí. Stratosféra sa nachádza nad ozónovou vrstvou a tieto organizmy už neboli vôbec chránené pred nehostinnými podmienkami vesmíru a zároveň táto vrstva atmosféry je podobná tej, ktorá sa nachádza na Marse.

Mikroorganizmy, ako napríklad čierna pleseň - tá dokázala prežiť v stratosfére po obmedzený čas, ale jej spóry vedci dokázali oživiť po návrate domov. Vedci experimentovali so spórami húb: Aspergillus niger, Salinisphaera shabanensis, Staphylococcus capitis subsp. capitis a Buttiauxella sp. a bakteriálne bunky MASE-IM-9, ktoré boli umiestnené v experimentálnej nádobe MARSBOx (Microbes in Atmosphere for Radiation, Survival, and Biological Outcomes Experiment). Nádoba bola rozdelená na chránenú a nechránenú časť. Nechránená časť bola vystavená vysokým hodnotám UV žiarenia.

NASA po tomto zistení aktualizovala politiku, vďaka ktorej chce znížiť riziko kontaminácie Mesiaca a Marsu, ale aj naopak. Možná kontaminácia by mohla ohroziť hľadanie mimozemského života, ale aj prípadné dovezenie mimozemského života by mohlo ohroziť pozemský život. Tak isto by mohli niektoré organizmy predstavovať riziko pre astronautov.

Zdroj: Engadget,