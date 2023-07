Povolí Apple sideloading aplikácií aj mimo Európskej únie?

Apple pracuje na prispôsobení sa pravidlám EÚ, urobí podobné kroky aj pre zvyšok sveta?

Americký technologický gigant Apple je známy svojou tvrdohlavosťou a tým, že rád robí veci po svojom. Preto spoločnosť s "nechuťou" prijala nariadenie Európskej únie, podľa ktorého musí začať používať USB-C konektor, namiesto svojho proprieratného "Lightning-u". Ďalšou požiadavkou EÚ je, že výrobca smartfónov iPhone sa musí prispôsobiť aj po softvérovej stránke. Toto prispôsobenie je v podstate umožnenie inštalácie aplikácií z alternatívnych obchodov a zdrojov. Tieto dve činnosti musí spoločnosť stihnúť vykonať do roku 2024, potom môže nastať komplikácia v podobe dostupnosti nových zariadení na našom trhu. Samozrejme americký výrobca elektroniky sa voči týmto nariadeniam ohradil, ale nebolo mu to v podstate nič platné.

Podľa slov šéfa softvérového oddelenia spoločnosti Apple - Craiga Federighia, firma úzko spolupracuje s orgánmi EÚ, aby dodržala predpisy. Takže fanúšikovia značky sa môžu tešiť na inštaláciu aplikácií z alternatívnych zdrojov. Otázkou je, ako sa Apple zachová voči zvyšku sveta, teda či povolí globálne inštaláciu aplikácií z alternatívnych zdrojov, alebo takéto privilégium budú mať len občania EÚ. Táto otázka by sa v podstate dala aplikovať aj na použitie USB-C konektoru. Bude Apple predávať dve rôzne verzie smartfónov s rozdielnymi nabíjacími konektormi? To sú zatiaľ otázky, na ktoré neexistuje jednoznačná odpoveď. Jedine nám ostáva si počkať na oficiálne predstavenie nových smartfónov série iPhone 15, prípadne 16, kedy pravdepodobne môžu zaznieť tieto slová - "...and one more thing, we´ve discovery USB-C connector...".

Zdroj: Gizchina,