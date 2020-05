Pôvodný Star Wars Battlefront dostáva aktualizáciu po 16 rokoch od vydania

Spomínate si na prvú strieľačku (z prvej osoby ako aj tretej osoby) z prostredia Star Wars – Battlefront? Tá dostáva aktualizáciu.

Star Wars: Battlefront I a II bol určite fenomém a mnohí z nás ho hrávali ešte dlhé roky po vydaní. Až do príchodu nového SW BattleFront to bola jediná 3rd person strieľačka z prostredia SW. Asi je prekvapivé ale dnes na túto hru vyšla aktualizácia, ktorá sprístupňuje hranie prostredníctvom Steam multiplayera! Okrem toho pribudli niektoré nové jazyky a zvuky a hlavne sa opravil gameplay či upravilo menu do podoby pre monitory s vyšším rozlíšením.

Táto implementácia určite zase privedenie mnoho a mnoho hráčov späť k hraniu tejto hry. V tejto chvíli hra stojí v akcii 4.09€ a určite stojí za zváženie (GOG). Osobne dúfam, že podobnú aktualizáciu získa aj podľa môjho názoru lepšia Star Wars: Battlefront II (2005). Vedeli ste, že rozdiel v názve medzi novou a starou sériou je len v „dvojbodke“?

Zdroj: Steam

Image Credit: GOG