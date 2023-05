Používate správcov hesiel? Mali by ste si dať POZOR!

Bol objavený malvér, ktorý útočí na rôznych správcov hesiel.

Malvér ViperSoftX poznajú hlavne majitelia krypto-peňaženiek. Tento škodlivý softvér sa zameriaval na kradnutie prístupových údajov, vďaka čomu mohli podvodníci vykradnúť tieto digitálne peňaženky. Spoločnosti Avast sa podarilo zistiť, že tento nebezpečný malvér sa "vyvinul". Od poslednej aktualizácie sa ViperSoftX už zameriava aj na správcov hesiel. Pôvodne sa malvér šíril pomocou rozšírenia pre internetový prehliadač Google Chrome, pod názvoms VenomSoftX. Spoločnosť TrendMicro dodáva, že škodlivý softvér získal schopnosť infikovania aj ďalších webových prehliadačov - Firefox, Opera, Brave, ale aj Edge.

ViperSoftX sa sústredí hlavne na krajiny akými sú: Japonsko, Malajzia, Taiwan, Francúzsko a Austrália. Samozrejme to neznamená, že sú v bezpečí používatelia z iných krajín. Tvorcovia malvéru sa nezameriavajú len na spoločnosti, ale aj na bežných používateľov. Škodlivý kód sa snaží infikovať najmä dvoch najpopulárnejších správcov hesiel - 1Password a KeePass, nakoľko majú najviac používateľov spomedzi všetkých správcov prihlasovacích údajov. Nová verzia ViperSoftX má vylepšené šifrovanie, vďaka čomu sa aj lepšie kryje pred AV softvérmi. To znamená, že používatelia správcov hesiel, by mali byť obzvlášť obozretní.

