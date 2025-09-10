Používaš Plex? Mal by si si radšej zmeniť heslo!

Spoločnosť Plex čelí ďalšiemu vážnemu narušeniu bezpečnosti. Hackeri získali prístup k osobným údajom používateľov vrátane e-mailových adries, prihlasovacích mien a hašovaných hesiel. Hoci Plex nešpecifikoval presný počet postihnutých účtov ani použité metódy hašovania, dôrazne odporúča okamžitú zmenu hesla. Spoločnosť zdôrazňuje, že heslá sú chránené kryptografickým hašovaním, ktoré sťažuje ich dešifrovanie, no absencia detailov o kvalite ochrán znamená isté riziko. Na tému upozornil portál Techspot.
Našťastie Plex neukladá platobné údaje, takže informácie o kreditných kartách nie sú ohrozené. Po incidente spoločnosť upozornila svojich klientov, aby boli obozretní voči phishingovým e-mailom, ktoré môžu nasledovať. Plex nikdy nežiada osobné alebo finančné údaje e-mailom, preto je kľúčové takéto správy ignorovať a overovať pravosť komunikácie.
Okrem zmeny hesla Plex odporúča aktiváciu dvojfaktorového overenia (2FA), ktoré výrazne zvyšuje bezpečnosť účtu pridaním ďalšieho kroku overenia. Podpora Plexu ponúka návod, ako túto ochranu jednoducho zapnúť.
Ide už o druhý podobný incident za posledné tri roky, čo len potvrdzuje, že bezpečnosť digitálnych služieb je náročný, no nevyhnutný boj. V tomto roku sa tiež zvýšil počet veľkých únikov dát, ktoré zasiahli firmy ako Google, Facebook, Apple, Coca-Cola či vládne inštitúcie.
Používatelia Plexu by mali preto brať bezpečnostné opatrenia vážne: meniť heslá, používať unikátne kombinácie a správcu hesiel a pravidelne aktualizovať softvér. Tak ochránia nielen svoje dáta, ale aj dôveru voči službám, ktoré dennodenne využívajú.
Bezpečnosť je v súčasnom digitálnom svete neustály proces, ktorý vyžaduje pozornosť každého z nás. Plexov incident je výzvou pre všetkých, aby nenechávali ochranu svojich účtov na náhodu
Zdroj obrázku: Perplexity AI,
Pridať nový komentár