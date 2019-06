Používaš pirátsky Windows 10? Nemusíš, teraz stojí len 10,52 €, Office 2016 len 26,07 €

Mnohí ľudia vo svojich počítačoch ešte stále používajú Windows, ktorý si vypirátili. Táto skutočnosť je na Slovensku relatívne rozšírená, no vôbec tomu tak nemusí byť. Windows 10 sa dá kúpiť lacnejšie, než by ste možno čakali, o čom nás presvedčila spoločnosť Goodoffer24.



Mať plne aktivovaný Windows 10 či Microsoft Office má svoje nespochybniteľné výhody. Dostávate pravidelné aktualizácie, váš systém je bezpečný a počítač či notebook často stabilnejší. Spolu s Goodoffer24 sme si pre vás pripravili exkluzívny zľavový kód, vďaka ktorému ušetríte nemalé peniaze.







Windows 10 za 10,52 €



Hlavným ťahúňom akcie je samozrejme samotný Windows 10, operačný systém, o ktorom Microsoft tvrdí, že bude „žiť“ dlhé roky. Namiesto pôvodných €12.83 vám vďaka zľavovému kódu MgPczoz20 stačí zaplatiť len 10,26 €. Za cenu dvoch obedov tak môžete mať plne funkčný Windows so všetkým, čo k nemu patrí.



Microsoft Office 2016 a 2019



Ak už Windows máte, no stále bojujete s licenciou pre sadu programov Microsoft Office, aj pre toto máme riešenie. V ponuke Goodoffer24 nájdete niekoľko zaujímavých ponúk. Medzi tú najvýhodnejšiu patrí napríklad Microsoft Office 2016 Pro, za ktorý po zadaní rovnakého kódu zaplatíte len 25,43 €. K dispozícii je aj najnovší Microsoft Office 2019 Professional Plus, ktorý stojí 47,99 €. V prípade, že máte záujem o Windows aj Office, využiť môžete zvýhodnený balíček Windows 10 + Office 2016 za 30,39 € alebo Windows 10 +Office 2019 za 53,29 €. Kompletnú ponuku nájdete nižšie.



Viac ponuky



Windows 10 Home (32/64 Bit) za €10.71

Windows Server 2019 Standard za €15.99

Microsoft Project Professional 2016 pre PC za €19.67

Microsoft Visio Professional 2016 pre PC za €19.67

Obchod Goodoffer24 v prípade problémov s objednávkami ponúka podporu, ktorá funguje 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Všetky licencie sa dajú pripojiť k vášmu Microsoft účtu. Okrem softvéru obchod predáva aj rôzne hry, napríklad na platformu Steam. Zľavu si aplikujete prostredníctvom niekoľkých jednoduchých krokov



Nakupovanie cez GoodOffer24.com je jednoduché. Po tom, ako vytvoríte a zaplatíte objednávku tak Vám na e-mail bude doručený e-mail spolu s licenciou, ktorú jednoducho vložíte v procese inštalácie ako cd-kľúč (odkazy na software nájdete nižšie pod článkom). Inými slovami, nemusíte čakať niekoľko dní kým Vám príde inštalačné CD, Váš software si môžete nainštalovať ihneď!



Nižšie si môžete pozrieť ako si môžete uplatniť zľavový kupón „MgPczoz20“ pri nákupe.

Ako prvé si vložte Vami zvolený produkt z ponuky vyššie do košíka („Add to Cart“).

Potom, ako ste si vložili produkt do košíka, tak v rámci neho kliknite na „Apply Coupon“ a vložte zľavový kód „MgPczoz20“. Následne môžete vidieť odčítanie zľavy z finálnej ceny produktu.

Ako posledný kód zvoľte „Proceed to Checkout“ a zvoľte Vami preferovanú metódu platby. Odporúčame zvoliť možnosť prostredníctvom platobného systému Paypal, ktorý ponúka dodatočnú ochranu kupujúceho. Potom ako Vám príde CD-kľúč na Váš e-mail tak si stiahnite z odkazu nižšie Vami zvolený produkt a môžete sa pustiť do inštalácie.



1. Microsoft Windows 10 Professional: [Download Link]



2. Microsoft Office 2016 Professional Plus: [Download Link]



3. Microsoft Office 2019 Professional Plus: [Download Link]



Ak by ste sa stretli s problémami alebo nejakými ťažkosťami pri kúpe alebo inštalácii softwaru, tak Vám odporúčame využiť zákaznícky server: info@goodoffer24.com.

Zdroj: Tlačová správa