Použité karty po mineroch majú nižší výkon!

Myslíte si, že kupovať použité grafické karty po mineroch majú zmysel? Áno aj nie.

Dlhodobo sa uvažuje nad tým, že karty používané v tzv. mining rigoch degradujú. Konečne máme odpoveď a to vďaka youtubovému kanálu „Testing Games“. Ten otestoval RTX 2080 Ti po 18-tich mesiacov ťažby kryptomeny voči úplne novej karte. Poklesu výkon bol pomerne značný. V priemere išlo o takmer 10% v závislosti od hry. Väčší problém boli opotrebované ložiská ventilátorov na karte a tiež úplne vyschnutá pasta. Aj to môže byť za problémom spojeným so znížením výkonom. Karta bola neprimerane hlučná, zahrievala sa a znížila aj takty jadra. Karta je pritom v záruke a prepastovať ju rozumné. Je lepšie ju poslať do autorizovaného servisu. U niektorých výrobcov totiž po otvorení záručnej plomby záruka zaniká.

Karty otestovali v hrách ako Cyberpunk 2077, AC Valhalla či Battlefield V.

Ak teda kupujete použitú kartu z bazáru, buďte obozretný a skúste sa informovať predajcu, na čo bola používaná.

Zdroj: Youtube